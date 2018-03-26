Путин поручил оказать помощь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре

Президенту России Владимиру Путину доложено о трагедии в Кемеровской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Вся детальная информация о произошедшем предоставлена президенту в докладах министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Владимир Путин поручил главе МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств. Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы.

Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым. Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.