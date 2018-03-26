На Южном Урале временно демонтировали бюст Героя Советского Союза

В Сатке в сквере Славы временно демонтирован бюст Героя Советского Союза Михаила Антоновича Немчинова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, демонтаж произведен для того, чтобы отправить бюст его автору, художнику и архитектору Ивану Коржеву для подбора оттенка сплава бронзы для следующих трёх бюстов для Аллеи.

Бюст был установлен на Аллее Героев в прошлом году. К 9 мая мэрия планирует установить еще три бюста Героев Советского Союза Ивана Николаевича Плохих, Григория Михайловича Лаптева и Ивана Николаевича Немчинова.