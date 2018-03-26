В Екатеринбурге пройдет митинг против отмены прямых выборов мэра

Депутаты екатеринбургской городской думы согласовали митинг против отмены прямых выборов мэра. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Дмитрий Головин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Митинг пройдет 2 апреля в 19.00 на Площади обороны.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в областной парламент законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских предложил альтернативный законопроект, возвращающий столице Урала мэра-хозяйственника, за которого смогут проголосовать все горожане. Перед этим некоторые депутаты екатеринбургской гордумы просили сохранить прямые выборы мэра, но вопрос не был поддержан местным парламентом.