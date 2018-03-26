В Перми представят нового главного федерального инспектора

Сегодня в Перми будет представлен новый главный федеральный инспектор по Пермскому краю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ по региону, представление состоится в зале заседаний заксобрания, на совещании

с руководителями территориальных федеральных органов исполнительной власти.

В пятницу стало известно, что пост ГФИ покидает Игорь Цветков. Фамилию его сменщика в аппарате не называют, однако в Перми говорят о назначении на этот пост экс-начальника УФСИН Нижегородской области Сергея Половникова.