В самарском метро полиция гонялась за мужчиной, который бегал по рельсам

Накануне в самарском метрополитене произошел курьезный случай. Неизвестный мужчина спрыгнул на рельсы подземки на станции "Гагаринская" и помчался по путям в сторону "Московской".

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона, сотрудникам метрополитена пришлось отключить электричество, дабы мужчину не ударило током. В связи с этим движение поездов на некоторое время было остановлено. К ситуации подключились сотрудники полиции, которые перехватили любителя пеших прогулок по шпалам в районе станции метро "Московская".

О том, что стало причиной такого неоднозначного поведения местного жителя — пока неизвестно. Задержанный был доставлен в ближайший отдел полиции.