На Ямале сгорел двухэтажный жилой дом, во время тушения огня пропал спасатель

Ямальский спасатель пропал во время тушения пожара в поселке Уренгой, передает корреспондент Накануне.RU.

В 1.47 26 марта спасателям сообщили о пожаре в жилом деревянном двухэтажном доме в четвертом микрорайоне поселка Уренгой. К моменту прибытия огнеборцев шло скрытое горение в перекрытиях. По состоянию на 8.00 открытый огонь ликвидирован. Дом поврежден на площади в 600 "квадратов". Все жители эвакуировались сами, погибших нет. Для ямальцев подготовлен пункт временного размещения, пока они разместились у родственников и знакомых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Во время тушения огня обрушилась кровля здания. Пропал без вести 37-летний пожарный противопожарной службы округа. Проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.