Глава Минздрава прибыла в Кемерово

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыла в Кемерово, где в воскресенье произошел крупный пожар в торговом центре.

"По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева Вероника Скворцова лично прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава.

В администрации региона в свою очередь отметили, что кузбассовцы массово сдают кровь пострадавшим в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".

"Только за два часа - с 8 до 10 часов утра - в Кемеровский областной центр крови обратились более 300 человек. 69 из них прошли предварительный отбор на донорство, 45 сдали кровь. Еще порядка 200 человек стоят в очереди перед входом в центр крови", - сказали Накануне.RU в пресс-службе обладминистрации.

Главный врач учреждения Илгиз Вафин поблагодарил всех неравнодушных кузбассовцев за поддержку. В то же время он отметил, что запасов донорской крови достаточно для оказания экстренной медицинской помощи.

По последним данным, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Погибших уже более 50.