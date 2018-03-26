На Среднем Урале погибла семья из трех человек. Прокуратура начала проверку

В Красноуфимске, в квартире по улице Ясная обнаружили тела трех человек. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

По предварительной информации, сообщение о погибшей семье поступило сегодня утром в 9.30, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что все трое отравились угарным газом. Более точная информация будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Семья из трех человек проживала в доме на две семьи. Соседи погибших почувствовали утром недомогание и вызвали "скорую помощь". Медицинские работники оказали необходимую помощь и решили проверить состояние здоровья соседей. Однако двери им никто не открыл, впоследствии были обнаружены тела всей семьи: женщины, мужчины и ребенка.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Специалисты выяснят, когда в последний раз в доме проверяли исправность газового оборудования.

"По данному сообщению следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трём лицам". На место происшествия выезжала следственная группа, в том числе, сотрудники территориального следственного отдела СК, а также представители полиции. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, по результатам первоначальных следственных мероприятий будет назначен комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается", уточнил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.