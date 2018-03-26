Среди пропавших без вести в ТЦ "Зимняя вишня" оказались дети из Томска

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово пропала без вести группа детей из Томска, сообщил ​первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.



Он уточнил, что дети находились в расположенном в здании ТЦ кинотеатре, передает "Интерфакс". Точное количество детей в группе пока неизвестно.

По словам Чернова, пропавшими без вести также числятся 12 детей из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области. "Они были с сопровождением, связи с ними нет", - сказал он. Вице-губернатор региона добавил, что еще один пропавший при пожаре ребенок приехал из города Междуреченска.

В школе №1 поселка Трещевский РИА Новости сказали, что несколько погибших в торговом центре детей поехали туда вместе с учительницей праздновать начало весенних каникул. "Все дети погибли, мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых", - сказал собеседник агентства. Точное число погибших он назвать не смог.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел днем в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 48 человек. Источники, однако, сообщают, что число жертв уже выросло до 55.

По числу жертв кемеровский пожар уже стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).