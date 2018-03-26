В Кургане водитель на "десятке" сбил пенсионерку

В Кургане 57-летний водитель "десятки" сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель и сам двигался на "зеленый", однако по правилам должен был пропустить пешехода.

Авария произошла утром 24 марта у дома №128 на улице Коли Мяготина, сообщили Накануне.RU в отделе ГИБДД УМВД России по Кургану.

Мужчина ехал по улице Ленина со стороны Станционной в направлении улицы Коли Мяготина и во время левого поворота сбил 57-летнюю женщину.

Пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.