Челябинское отделение "Опоры России" снова возглавил Артем Артемьев

В челябинском отделении "Опоры России" на очередной отчетно-выборной конференции выбрали лидера на ближайшие четыре года. На посту председателя остается Артем Артемьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

Также были избраны шесть вице-председателей и совет Челябинского областного отделения сроком на 4 года.

Мероприятие посетил президент федеральной "Опоры России" Александр Калинин. Он рассказал бизнесменам о преференциях, которых удалось добиться как на федеральном, так и региональном уровне. В частности, о налоговых каникулах и внедрении рискоориентированного подхода в сфере налогообложения.