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23.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Порошенко ликвидировал последнюю активную оппозицию На Украине произошло неслыханное – задержан и арестован без права залога депутат Верховной рады и герой Украины Надежда Савченко. Причем задержана прямо в Раде, которая демонстративно лишила ее неприкосновенности. Никогда ранее ничего подобного не случалось. Она обвиняется в подготовке свержения власти, совершении терактов и убийстве первых лиц страны, а грозит ей вплоть до пожизненного заключения. Почему это стало возможным и будет ли иметь последствия для Донбасса и отношений с Россией – в материале Накануне.RU.
26.03.2018
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Новости
26.03.2018 08:48 Мск (10:48 Екб)
общество | Челябинская область
Челябинское отделение "Опоры России" снова возглавил Артем Артемьев
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совещание в полпредстве, Александр Калинин (2017) | Фото: Накануне.RU

В челябинском отделении "Опоры России" на очередной отчетно-выборной конференции выбрали лидера на ближайшие четыре года. На посту председателя остается Артем Артемьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.
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Также были избраны шесть вице-председателей и совет Челябинского областного отделения сроком на 4 года.

Мероприятие посетил президент федеральной "Опоры России" Александр Калинин. Он рассказал бизнесменам о преференциях, которых удалось добиться как на федеральном, так и региональном уровне. В частности, о налоговых каникулах и внедрении рискоориентированного подхода в сфере налогообложения.

Другие новости по темам: Опора России, съезд, конференция, Артем Артемьев,
26.03.2018 08:48 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб


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Челябинское отделение "Опоры России" снова возглавил Артем Артемьев
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