Акции против свалок распространяются всё шире по Подмосковью - люди перекрыли дорогу

В районах Подмосковья продолжаются вспышки народного возмущения против расширения свалок, на которые свозится столичный мусор. В воскресенье, 25 марта, как передают "Ведомости", на стихийную акцию собрались около 150 жителей Коломны. Они, опасаясь истории с выбросом ядовитых газов в Волоколамске, перекрыли дорогу мусоровозам, пропуская лишь грузовики с грунтом, предназначенным для засыпки полигона. На место прибыла полиция, но задерживать протестующих не стала.

Местный мусорный полигон "Воловичи" был построен для нужд Коломны и прилегающих к нему территорий, но, начиная с апреля прошлого года, нагрузка на него стала существенно возрастать.

Жители чувствуют неприятные запахи с зимы и опасаются, что летом ситуация станет ещё хуже. В то же время под Коломной собираются строить новую свалку, площадь которой впятеро больше "Воловичей". 11 февраля митинг против неё собрал около 3 тыс. жителей города.

Кроме того, протесты против открытия новых свалок проходят и близ деревни Морево Рузского района. Остаётся напряжённой ситуация и в Волоколамске, где в субботу порядка тысячи активистов пикетировали здание администрации.

Как сообщало Накануне.RU, протесты в Волоколамске уже привели к отставке главы района Евгения Гаврилова, а губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что город задышит свободно к середине июня.