Детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Кемерово

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала трагедию в Кемерово.

"Трагедия в Кемерово, где на пожаре в торговом центре погибли посетители, среди которых были дети, в очередной раз показывает, насколько внимательно нужно относиться к вопросам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. В современных торговых центрах создаются детские площадки и клубы, где стало популярно проводить досуг или праздновать детские дни рождения. Тем более, это требует повышенных мер безопасности. Причину произошедшего установит расследование, проводимое сейчас МЧС и СКР. Рассчитываем на то, что власти Кемеровской области сделают необходимые выводы, а также окажут помощь пострадавшим и семьям погибших. В это же время другие регионы, руководство других торгово-развлекательных центров должны уже сейчас, не дожидаясь проверок, задаться вопросом: а все ли мы сделали для того, чтобы подобного не произошло у нас?!", - сообщается на официальном сайте детского омбудсмена.

Уточняется, что аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с оперативным штабом и при необходимости готов оказать всю необходимую помощь.

Напомним, при пожаре в торговом центре в Кемерово, по последним данным, погибли 48 человек. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.