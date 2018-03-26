Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям погибших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

"От имени югорчан примите глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая унесла жизни десятков людей, детские жизни. Это всегда невосполнимая потеря, неизлечимая боль. Разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы, отправленной в адрес губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Напомним, пожар возник днем 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным МЧС России, в результате трагедии 48 человек погибли. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. В настоящее время работы на месте пожара продолжаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.