Тюменского депутата исключили из "Единой России" за отказ отозвать с выборов наблюдателей

Избранного в Тюменскую облдуму от Ханты-Мансийского избирательного округа Алексея Антонова исключили из "Единой России". По мнению политика, это произошло после того, как он отказался отозвать с выборов наблюдателей, передает корреспондент Накануне.RU.

"23 марта спикер думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков и его заместитель Александр Лавренов провели заседание первичного отделения партии "Единая Россия". На нем рассматривался лишь один вопрос – исключение Алексея Аносова из рядов партии. Ранее эта же партия выдвигала мою кандидатуру в депутаты Тюменской областной думы", - написал политик в своем Facebook.

Он уточнил, что у решения его бывших однопартийцев есть предыстория, связанная с выборами президента России.

"Накануне прошедших выборов мне было сложно убедить коллег-общественников идти голосовать. Они категорически отказывались, говоря, что результат вполне предсказуем. Готовы были изменить свое решение только в том случае, если бы им позволили быть наблюдателями на избирательных участках, и своими глазами убедиться в чистоте подсчета голосов. Такое право дали, люди окрылились и согласились", - пишет Аносов.

Но перед самым голосованием наблюдателям объявили, что они смогут присутствовать на участках только с 12 до 17 часов.

"На мои звонки и обращения в общественную палату Югры отвечали отказом: время определено и озвучено. Общественникам поступило предложение от сторонников Павла Грудинина: идите наблюдателями от него, и будете на подсчете голосов. В 21.00 18 марта и в 3.00 19 марта мне звонил председатель думы округа Борис Хохряков и просил отозвать людей с участков. На мои возражения, что это личное право наблюдателей и я им не указ, собеседник предложил написать заявление о выходе из партии", - написал Аносов.

Политик не жалеет о выборе.

"Во-первых, для югорских общественников важно присутствовать при подсчете голосов, чтобы точно знать и говорить, что Путина выбрал народ. Во-вторых, пока я не влился в большую областную политику, был несколько иного мнения о ней и о партии власти. Оказавшись внутри, нисколько не жалею о верности своим принципам и решениям. В заключении хочу еще раз обратиться к членам "первички" Ханты-Мансийска. Вы – мои земляки, бывшие коллеги, хорошие знакомые. Как до заседания, так и сейчас я искренне говорю вам: вы правильно поступили, выполнив указание сверху и проголосовав за мое исключение. Мы все знаем, что в обратном случае на вас было бы оказано сильное давление на работе. Мое отношение к вам ни в коем случае не изменится, потому что я знаю, чьи решения стоят за вашими поднятыми руками", - резюмировал Аносов.