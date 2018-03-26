Один из находившихся на свободе "приморских партизан" вновь взят под стражу

Приморский краевой суд изменил меру пресечения и вновь взял по стражу одного из фигурантов дела "приморских партизан" Алексея Никитина.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". При рассмотрении дела будет пересмотрен эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Летом 2016 года во время второго судебного процесса коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и В.Ковтуна освободили в зале суда. А.Ковтун, Илютиков и Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Итоги процесса обжаловала прокуратура Приморского края. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.