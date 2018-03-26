РЖД создаст компанию для строительства Северного широтного хода

РЖД создаст отдельную компанию для управления инвестициями в проектах государственно-частного партнерства. Решение правление монополии приняло в середине марта, но протокол заседания пока не подписан.

Новой структуре будут переданы доли РЖД в концессионных проектах, рассказывают собеседники "Ведомостей" Сначала – в проекте "Северный широтный ход (СШХ), затем – в проектах железных дорог Элегест – Кызыл – Курагино и к Эльгинскому угольному месторождению "Мечела". Их стоимость – около 400 млрд руб. РЖД участвует в них вместе со "Спецтрансстроем" Юрия Рейльяна; ТЭПК Руслана Байсарова и УК "Лидер", "Мечелом" и Газпромбанком.

Напомним, председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода - железной дороги в 700 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Согласно документу, Минтранс России уполномочен рассмотреть предложения ООО "СШХ" о заключении концессионного соглашения в отношении предполагаемых к созданию объектов железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым. Стоимость проекта оценивается в 260 млрд руб.