В Челябинске задержали подозреваемого в стрельбе по машине "скорой помощи"

В Челябинске сотрудниками полиции задержан подозреваемый, обстрелявший машину "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел ночью 23 марта на улице Набережной. Сотрудники находились на вызове, когда они вышли из подъезда после посещения пациента и вернулись в машину, по "скорой" начали стрелять. После нескольких выстрелов в машине разбился люк. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". Им оказался 19-летний житель Ленинского района. Он рассказал, что находился в гостях у знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Из окна квартиры он произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону "скорой помощи".

Оружие у мужчины было изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.