Полпред Меняйло лично проконтролирует расследование пожара в Кемерове

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло взял под личный контроль расследование происшествия и ход оказания необходимого содействия семьям погибших и пострадавших на пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпреда.

На данный момент Меняйло находится в Кемеровской области.

"Это невосполнимая потеря для семьи каждого погибшего. Особую боль трагедии придает гибель детей. Хочу выразить искренние слова поддержки и сочувствия всем пострадавшим, а также родственникам тех, чья судьба пока остается неизвестной", – сказал полпред.

Пожар возник днем 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным МЧС России, в результате трагедии 48 человек погибли. 16 человек числятся пропавшими без вести. В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. В настоящее время работы на месте пожара продолжаются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.