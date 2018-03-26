Два жителя Среднего Урала ответят за погром в ледовом городке

Два жителя Сысерти предстанут перед судом за то, что устроили погром в ледовом городке в разгар новогодних праздников.

"Подразделением дознания ОВД Сысерти окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 2000 и 2002 годов рождения, которые в январе на территории ледового городкапо улице Ленина устроили погром и повредили снежные фигуры деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года – собаки. Ущерб городскому центру досуга составил 97 тыс. руб. Нашумевшее дело направлено для рассмотрения по существу в суд", - об этом сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, приятели совершили погром ранним утром, в 04.00, в новогодние праздники. Они разрушали ледяные фигуры руками и ногами, от чего те упали и разбились.

Сыщики уголовного розыска установили личности подозреваемых и доставили их в отдел полиции. Молодые люди сознались в содеянном, полностью признали свою вину и раскаялись. Они пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.

"Ранее фигуранты проблем с законом не имели. Старший из них проживает с бабушкой и дедом, второго воспитывает отец. На законных представителей молодых людей инспекторы ПДН составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации – "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Сами "герои", если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет", - отметил полковник Горелых.