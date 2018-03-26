По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека

В рамках уголовного дела о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее данным, задержан, в том числе, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр.
Напомним, при пожаре в торговом центре в Кемерово, по последним данным, погибли 48 человек. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.