По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека

В рамках уголовного дела о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее данным, задержан, в том числе, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр. Напомним, при пожаре в торговом центре в Кемерово, по последним данным, погибли 48 человек. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.

26.03.2018 08:05 Мск | Кемерово | информационная служба Накануне.RU

10:05 Екб





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По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека