В Магнитогорске будут судить двух организаторов наркопритонов

В рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" полицейские Магнитогорска установили двух мужчин 1981 и 1982 годов рождения, которые систематически предоставляли свои квартиры в домах, расположенных по улицам Суворова и Труда, для употребления наркотических средств и психотропных веществ.

По данному факту возбуждено 2 уголовных дела, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам - лишение свободы на срок до 4 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.