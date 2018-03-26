Алекперов рассказал о своем завещании

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов на дне инвестора компании в Лондоне рассказал, что запретил своим наследникам дробить пакет акций нефтяной компании.

"Я не допускаю мысли, что мои наследники могут распылить мой пакет акций и это приведет к непредсказуемым последствиям. Это сделано уже, я об этом позаботился", — цитирует его РБК.

В в его завещании указано, что принадлежащий нынешнему главе ЛУКОЙЛа пакет акций компании "не может быть расчленен или раздроблен", добавил Алекперов.

Глава ЛУКОЙЛа сказал, что уже думает о преемнике. Он исключил, что его место займет близкий родственник. Как сообщало Накануне.RU, Вагит Алекперов уже говорил, что его сын Юсуф, по его мнению, не сможет управлять компанией.