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23.03.2018
политика  |  комментариев: 5
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Порошенко ликвидировал последнюю активную оппозицию На Украине произошло неслыханное – задержан и арестован без права залога депутат Верховной рады и герой Украины Надежда Савченко. Причем задержана прямо в Раде, которая демонстративно лишила ее неприкосновенности. Никогда ранее ничего подобного не случалось. Она обвиняется в подготовке свержения власти, совершении терактов и убийстве первых лиц страны, а грозит ей вплоть до пожизненного заключения. Почему это стало возможным и будет ли иметь последствия для Донбасса и отношений с Россией – в материале Накануне.RU.
26.03.2018
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В Екатеринбурге продают осколки телебашни
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снос телебашни, разрушенная телебашня (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга начали выставлять на продажу куски телебашни, которую взорвали в воскресенье, 24 марта. Известно, что останки телебашни увезут на полигон на Уралмаше. А вот ее бетонные кусочки стали разбирать на сувениры, как осколки Берлинской стены, снесенной в 1989 году.
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Екатеринбуржцы торгуют осколками башни на Avito, цены варьируются от 100 руб. до 5 тыс. руб.

"Предлагаю вам оставить себе частичку башни в виде одного или же нескольких осколков этой уникальной конструкции, которая величала наш прекрасный город тридцать с лишним лет!" - пишет один из продавцов.

Кстати, один из фрагментов Берлинской стены, весом три тонны, считавшийся "последним оригинальным", был продан десять лет назад на торгах аукционным домом Deutsche Grundstuecksauktionen AG за 7800 евро. Стена, разделявшая Германию на восточную (социалистическую ГДР) и западную (капиталистическую ФРГ), простояла 27 лет. Наша башня просуществовала более 30 лет.

осколок берлинской стены, Авито, объявление(2018)|Фото: avito.ru

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26.03.2018 07:43 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:43 Екб


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В Екатеринбурге продают осколки телебашни
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