В Екатеринбурге продают осколки телебашни

Жители Екатеринбурга начали выставлять на продажу куски телебашни, которую взорвали в воскресенье, 24 марта. Известно, что останки телебашни увезут на полигон на Уралмаше. А вот ее бетонные кусочки стали разбирать на сувениры, как осколки Берлинской стены, снесенной в 1989 году.

Екатеринбуржцы торгуют осколками башни на Avito, цены варьируются от 100 руб. до 5 тыс. руб.

"Предлагаю вам оставить себе частичку башни в виде одного или же нескольких осколков этой уникальной конструкции, которая величала наш прекрасный город тридцать с лишним лет!" - пишет один из продавцов.

Кстати, один из фрагментов Берлинской стены, весом три тонны, считавшийся "последним оригинальным", был продан десять лет назад на торгах аукционным домом Deutsche Grundstuecksauktionen AG за 7800 евро. Стена, разделявшая Германию на восточную (социалистическую ГДР) и западную (капиталистическую ФРГ), простояла 27 лет. Наша башня просуществовала более 30 лет.