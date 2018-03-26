В Челябинске чемпионат мира по танцам перенесут из ледовой арены во дворец спорта "Юность"

В Челябинске чемпионат мира по танцам может пройти не в ледовой арене, а во дворце спорта "Юность", если хоккейная команда "Трактор" выйдет в финал Восточной конференции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК.

"Специально для болельщиков сообщаю, что еще на прошлой неделе с Президентом клуба Борисом Дубровским был согласован вопрос о переносе Чемпионата мира по танцам во Дворец спорта "Юность" в случае выхода "Трактора" в финал Восточной конференции", - заявил директор "Трактора" Иван Сеничев.

Решающая игра "Трактора" с командой "Салават Юлаев" состоится 27 марта.