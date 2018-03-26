На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" обнаружены тела еще 11 погибших

При пожаре в торговом центре в Кемерово, по последним данным, погибли 48 человек, об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек",- сказал Аксенов на селекторном заседании. 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы, передает "Интерфакс".

В оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации подтвердили данные.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - сказал ТАСС представитель оперативного штаба.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек: они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий.

Первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торговом центре в Кемерово должен быть завершен до 18:00 понедельника, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение, сообщил в ходе селекторного совещания представитель администрации Кузбасса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днём 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар. Утром в понедельник Следственный комитет заявлял о 37 погибших в результате страшного ЧП.