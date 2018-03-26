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политика  |  комментариев: 5
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Порошенко ликвидировал последнюю активную оппозицию На Украине произошло неслыханное – задержан и арестован без права залога депутат Верховной рады и герой Украины Надежда Савченко. Причем задержана прямо в Раде, которая демонстративно лишила ее неприкосновенности. Никогда ранее ничего подобного не случалось. Она обвиняется в подготовке свержения власти, совершении терактов и убийстве первых лиц страны, а грозит ей вплоть до пожизненного заключения. Почему это стало возможным и будет ли иметь последствия для Донбасса и отношений с Россией – в материале Накануне.RU.
26.03.2018
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Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
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викторина, Югре - 900, итоги (2018) | Фото: myopenugra.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе опубликовали списки номеров победителей большой историко-краеведческой викторины "Югре – 900", передает корреспондент Накануне.RU.

Центр "Открытый регион" завершил формирование списков по 21 муниципальному образованию. Финальный этап акции завершился в эту субботу. Наблюдать за подведением итогов викторины можно было в режиме онлайн - на официальном канале центра "Открытый регион" на youtube прошла 21 онлайн-трансляция. На пяти площадках, в течение девяти часов, в прямом эфире были названы номера обладателей ценных подарков: от машин и квартир до бытовой техники. В день финального этапа количество просмотров превысило 310 тыс.

викторина, Югре - 900, итоги(2018)|Фото: myopenugra.ru

"Это был необыкновенный день. Я думаю, что так скажет каждый, кто приобщился к этому грандиозному событию - викторине "Югре-900!". Конечно же, все организаторы скажут, что такого дня в своей жизни они еще не переживали. Так скажет и каждый, кто выиграл квартиры, машины и еще много других ценных подарков. Проект готовился всего за два месяца! Он начался 22 января с инициативы общественников, а сегодня, спустя чуть больше двух месяцев, мы уже проводим процедуру определения обладателей ценных подарков! Это очень короткий срок", - отметила директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева.

Всего в финальном этапе приняло участие 472 тыс. 931 человек. Обработка результатов финального этапа длилась более 12 часов. Списки югорчан-победителей опубликованы в разделе "Викторина" на портале "Открытый регион – Югра".

викторина, Югре - 900, итоги(2018)|Фото: myopenugra.ru

С 26 марта по 1 апреля будет сформирована база победителей - по номерам будут определены фамилии победителей. 21 апреля в муниципалитетах состоятся торжественные церемонии вручения сертификатов на квартиры и машины. С 16 по 30 апреля можно будет обменять сертификаты на ценные подарки.

Напомним, викторина содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы, и сдавший анкету. В день выборов президента РФ участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

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26.03.2018 08:24 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
10:24 Екб


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Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
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