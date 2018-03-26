Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"

В Ханты-Мансийском автономном округе опубликовали списки номеров победителей большой историко-краеведческой викторины "Югре – 900", передает корреспондент Накануне.RU.

Центр "Открытый регион" завершил формирование списков по 21 муниципальному образованию. Финальный этап акции завершился в эту субботу. Наблюдать за подведением итогов викторины можно было в режиме онлайн - на официальном канале центра "Открытый регион" на youtube прошла 21 онлайн-трансляция. На пяти площадках, в течение девяти часов, в прямом эфире были названы номера обладателей ценных подарков: от машин и квартир до бытовой техники. В день финального этапа количество просмотров превысило 310 тыс.

"Это был необыкновенный день. Я думаю, что так скажет каждый, кто приобщился к этому грандиозному событию - викторине "Югре-900!". Конечно же, все организаторы скажут, что такого дня в своей жизни они еще не переживали. Так скажет и каждый, кто выиграл квартиры, машины и еще много других ценных подарков. Проект готовился всего за два месяца! Он начался 22 января с инициативы общественников, а сегодня, спустя чуть больше двух месяцев, мы уже проводим процедуру определения обладателей ценных подарков! Это очень короткий срок", - отметила директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева.

Всего в финальном этапе приняло участие 472 тыс. 931 человек. Обработка результатов финального этапа длилась более 12 часов. Списки югорчан-победителей опубликованы в разделе "Викторина" на портале "Открытый регион – Югра".

С 26 марта по 1 апреля будет сформирована база победителей - по номерам будут определены фамилии победителей. 21 апреля в муниципалитетах состоятся торжественные церемонии вручения сертификатов на квартиры и машины. С 16 по 30 апреля можно будет обменять сертификаты на ценные подарки.

Напомним, викторина содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы, и сдавший анкету. В день выборов президента РФ участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова.