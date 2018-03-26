Китай начал торговлю юаневыми нефтяными фьючерсами

На Шанхайской международной энергетической бирже начались торги юаневыми нефтяными фьючерсами. Они стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов, сообщает агентство Синьхуа.

Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке "черного золота" региона. При этом КНР, по данным американского управления энергетической информации (EIA), по итогам 2017 г. стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 млн баррелей в день против 7,9 млн баррелей в день в США, сообщает "Прайм".

В настоящий момент наиболее используемыми нефтяными фьючерсными контрактами являются контракты на нефть марки WTI, которыми торгуют на нью-йоркской фьючерсной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Кроме того, широко используются фьючерсы на нефть марки Brent, которые предлагаются на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне.