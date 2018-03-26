"Роснефть" и Катар создадут совместный центр исследований в энергетике

"Роснефть"подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением Катара по образованию и науке о создании совместного центра исследований в нефтяной сфере и энергетике.

Подписание состоится во время визита эмира Катара в Москву, сообщили РИА Новости в МИД Катара.

Ранее посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя сообщил, что эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент России Владимир Путин обсудят на переговорах в Москве региональные вопросы, в том числе Сирию и Йемен, а также Палестину.

В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества.

Напомним, в декабре 2017 г. в состав акционеров "Роснефти" вошел QHG Oil Ventures Pte. Ltd – консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (19,50%).