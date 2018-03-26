Прокуратура провела проверку в связи с травмированием школьника в Артинском районе

Прокуратура Артинского района Свердловской области провела проверку в связи с травмированием учащегося пятого класса Поташкинской средней общеобразовательной школы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 9 февраля 2018 года на занятии кружка по дополнительному образованию пять обучающихся под руководством преподавателя в помещении школьной мастерской изготавливали шкатулки. Когда педагог вышел в помещение лаборатории за дополнительным материалом, ученик пятого класса без разрешения включил токарный станок для обработки деревянного изделия, и его правую руку вместе с изделием затянуло во фрезу прибора.

В результате школьник лишился средней фаланги четвёртого пальца и ногтевой фаланги пятого пальца, также в ходе осмотра в больнице было обнаружено размозжение мягких тканей и кости третьего пальца и рана ногтевой пластинки первого пальца.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес начальника управления образования администрации Артинского городского округа.

В частности, отмечается, что учащиеся не были обеспечены в достаточном количестве спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (защитными очками, нарукавниками) в соответствии с требованиями закона.

Кроме того, выяснилось, что преподаватель кружка не прошёл обучения по охране труда и проверку знаний её требований, а следовательно, не имел права проводить инструктажи и допускать к работе несовершеннолетних.

Сверлильные и точильные станки не были оборудованы местным освещением, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях".

По результатам рассмотрения представления директор Поташкинской средней школы привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а также к административной ответственности в виде штрафа.

В свою очередь, преподаватель кружка за нарушение должностной инструкции, выразившееся в оставлении детей без контроля, а также в оставлении под напряжением станков, привлечён к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

На данный момент проводится судебно-медицинское освидетельствование, после чего будет определена степень тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка.

Кроме того, районная прокуратура направила материалы проверки по факту инцидента в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.