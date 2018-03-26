В Госдуме прокомментировали трагедию в кемеровском ТЦ

В России необходимо добиваться неотвратимости ответственности, а не ужесточения законодательства, заявил зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя трагедию в Кемерово.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днём 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл пожар. В настоящее время известно о 37 погибших. Ещё 50 пострадали. 64 человека, в том числе 41 ребёнок, считаются пропавшими без вести.

"На мой взгляд, необходимо акцент сместить сегодня не на ужесточение законодательства, а прежде всего на неотвратимость ответственности", — передаёт "РИА Новости" слова Выборного. — Поскольку уже по первым данным видим, что пожарная сигнализация не сработала".

Парламентарий также подчеркнул, что в помещении было "очень много" легко воспламеняющихся материалов.

"И неизвестно, насколько данный торговый комплекс, на этот счёт эксперты и специалисты ещё ответят, соответствовал требованиям пожарной безопасности в том виде и в соответствии с теми требованиями, которые реально установлены для таких торговых комплексов", — добавил Выборный.



ТЦ "Зимняя вишня"