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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Порошенко ликвидировал последнюю активную оппозицию На Украине произошло неслыханное – задержан и арестован без права залога депутат Верховной рады и герой Украины Надежда Савченко. Причем задержана прямо в Раде, которая демонстративно лишила ее неприкосновенности. Никогда ранее ничего подобного не случалось. Она обвиняется в подготовке свержения власти, совершении терактов и убийстве первых лиц страны, а грозит ей вплоть до пожизненного заключения. Почему это стало возможным и будет ли иметь последствия для Донбасса и отношений с Россией – в материале Накануне.RU.
26.03.2018
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Новости
26.03.2018 06:15 Мск (08:15 Екб)
общество | Центральный ФО
В Волоколамском районе пройдёт диспансеризация населения
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диспансеризация, врач, доктор (2016) | Фото: zdorovie29.ru

В Волоколамском районе будет проведена диспансеризацию всего населения, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 марта на свалке "Ядрово" произошёл выброс газа, из-за которого к врачам обратились полторы сотни детей. На фоне этого скандала 23 марта был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

По словам Маркова, которые передаёт ТАСС, в диспансеризации примут участие как взрослые, так и дети. С 26 марта мероприятия начнут проводить среди школьников. В целом же проверка здоровья населения района может проходить от двух до трёх месяцев.

митинг в Волоколамске против свалки в Ядрово(2018)|Фото: youtube.com/Volok Video

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26.03.2018 06:15 Мск | информационная служба Накануне.RU
08:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.03.2018 15:58 Мск
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Ранее 24.03.2018 11:49 Мск
И.о. Волоколамского района пообещал избавиться от запаха со свалки "в короткие сроки"








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В Волоколамском районе пройдёт диспансеризация населения
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