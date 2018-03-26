В Волоколамском районе пройдёт диспансеризация населения

В Волоколамском районе будет проведена диспансеризацию всего населения, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 21 марта на свалке "Ядрово" произошёл выброс газа, из-за которого к врачам обратились полторы сотни детей. На фоне этого скандала 23 марта был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.

По словам Маркова, которые передаёт ТАСС, в диспансеризации примут участие как взрослые, так и дети. С 26 марта мероприятия начнут проводить среди школьников. В целом же проверка здоровья населения района может проходить от двух до трёх месяцев.