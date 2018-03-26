Путин поддержал идею о разработке новой версии SSJ100

Президент Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о разработке новой версии SSJ100, согласившись с выделением проекту около 85 млрд руб.

Об этом рассказали источники в авиаотрасли и подтвердили собеседники в аппарате правительства и администрации президента. По их словам, глава государства наложил положительную резолюцию на письмо МД-12748/18, направленное 1 марта главой Минпромторга и председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денисом Мантуровым. Получить комментарий в Кремле не удалось, в Минпромторге и в аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего авиапром, обсуждать проект отказались.

Как рассказали два топ-менеджера предприятий авиапрома, идея создания уменьшенного SSJ100 появилась в контексте споров о судьбе проекта Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х годов, но до серийного производства не дошел. Исходно готовность приобрести Ту-334 выражал СЛО "Россия". Там считали, что с технической точки зрения проблем для Казанского авиастроительного завода (КАЗ) не возникнет: фюзеляж Ту-334 имеет аналогичное сечение с другими туполевскими самолетами, кабины сопрягаемы, а с Ту-204 он унифицирован по комплектующим (примерно на 60%). Проект поддерживали и власти Татарстана, которые "крайне трепетно" относятся к загрузке мощностей своих предприятий, говорит один из собеседников.

Была даже предпринята попытка показать Владимиру Путину, посещавшему 25 января КАЗ, последний из законсервированных бортов. Но президентский протокол решил, что увиденное его не обрадует, и проложил маршрут в обход этой точки.

Кроме того, у Ту-334 есть "огромный минус", добавляет источник в авиапроме,— двигатели Д-436 украинского "Мотор Сич". Заменить их можно было лишь на технику из США или Канады (что почти невозможно в условиях санкций, да и спецслужбы РФ выступили против) или создавать российский аналог за десятки миллиардов рублей. С учетом ограниченного спроса на самолет окупить такой проект невозможно, подчеркивает собеседник. К тому же, уточняет он, в правительстве не хотели создавать фактически прямого конкурента SSJ100. Ту-334 ориентирован на удовлетворение запросов силовых структур и СЛО, поэтому "возврат инвестиций не просматривается", соглашается исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев. К тому же в Белом доме считали "странным" продвигать хоть и проверенные, но старые туполевские наработки на фоне проекта нового МС-21.

Вместе с тем сохраняется потребность в обновлении парка Як-40 и Ту-134 у СЛО (сейчас используются по две такие машины) и военных (36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3). Причем ни СЛО, ни Минобороны не могут закупать SSJ100 в стандартной комплектации ввиду большого количества импортных комплектующих и сложностей с послепродажным обслуживанием.

Поэтому авиастроители предложили другой вариант: уменьшить SSJ100 до 75 кресел, максимально заменить иностранную продукцию, а также внести изменения в крыло, фюзеляж, бортовой комплекс авионики.

Также стоит вопрос ремоторизации самолета: вместо двигателя SaM146, который производится российским "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines, речь может идти о новом ПД-10 (тягой в 9 т). На первых порах на эти самолеты будет ставиться Sam146, уточняет один из собеседников, но при условии, что российские представители будут отслеживать во Франции процесс сборки горячей части двигателя. В ОДК заверили, что имеют "задел как для создания новой силовой установки, так и для модернизации существующей".

СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 на 35 млрд руб., возможность заказа примерно 30 машин рассматривает Минобороны. В ГСС рассчитывают и на частные заказы: по оценкам компании, потребность российского рынка в SSJ100 на 75 кресел с дальностью 1,5–2,5 тыс. км может достичь 200–300 самолетов, зарубежного — 3 тыс. единиц. Имена потенциальных заказчиков там не раскрыли, но два источника на авиарынке утверждают, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев. В S7 подтвердили интерес к новому SSJ100, сообщив, что авиакомпания "активно работает над техническим заданием". Возможный объем заказа там не уточнили. Сейчас S7 развивает программу межрегиональных рейсов на Embraer 170 на 78 кресел, пишет газета "Коммерсант".