Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей

Власти Кузбасса выделят по 1 млн руб. семье каждой жертвы пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

"Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 млн руб. Это решение, я вам докладываю, принято", — сказал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в эфире телеканала "Россия-24".

Как сообщил руководитель Кемеровского регионального отделения Российского союза спасателей Денис Радин, в городе будет организован сбор крови для пострадавших при пожаре.

В настоящее время известно о 37 погибших. Еще 50 пострадали. 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаются пропавшими без вести. Пожар продолжают тушить, ему присвоена высшая категория сложности. Существует угроза обрушения здания торгового центра. Первоочередной задачей спасателей являются поиски пропавших без вести и помощь родственникам пострадавших, которые не могут найти своих родных, сообщает сайт Вести.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии.