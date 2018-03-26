В Подольске глыба льда убила прохожую

25 марта в Подольске возле подъезда жилого дома было обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами головы.

Как сообщили Накануне.RU в Главном следственном управлении СК по Московской области, предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега. От полученных травм головы пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о заведении уголовного дела. В кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома.

К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чьё бездействие в последствие повлекло смерть женщины.