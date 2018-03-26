Жительница Екатеринбурга, устроив ДТП, поймала пьяного водителя

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице 40 лет Октября произошло ДТП.

Как сообщил Накануне.RU в центре спасения "Сова", столкнулись "ВАЗ-2110" и Toyota Vitz.

По предварительной информация, женщина, управлявшая иномаркой, выезжала с прилагающей территории и не уступила дорогу, в результате чего произошло лобовое столкновение с "ВАЗом".

"Я выезжала с придомовой территории. Его не видела, так как он очень быстро ехал. Машины не могли расцепить", - сообщила автолюбительница.

Помятые машины крепко зацепились друг за друга: их с трудом растащили в разные стороны. За рулем отечественного автомобиля оказался пьяный водитель. В результате ДТП никто не пострадал.