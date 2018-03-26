В США "распечатают" программу нейронного оружия

Первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майк Гриффин считает, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.

"Направленная энергия — это больше чем просто большие лазеры. Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц", - сказал Гриффин.

По его словам, в 90-х годах США рассматривали нейтронное оружие "для использования в космических противоракетных системах". Как отмечает Гриффин, такое оружие может быть "полезным в самых разных средах", а его использование "не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб", сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия, признали в Пентагоне.