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23.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Дело Савченко": как киевские аферисты "развели" свою героиню, и кто следующий? На первых порах можно было поверить в то, что Савченко тайно пиарят, чтобы сделать потенциальным кандидатом второго тура под Порошенко на грядущих выборах президента, но теперь все зашло уже слишком далеко. Очевидной следующей жертвой провокации сейчас выглядел бы Виктор Медведчук, который явно нервирует своим присутствием на Украине Петра Порошенко. Некогда всемогущий глава кучмовской президентской администрации знает многое и способен в определенной ситуации морально воздействовать на средний уровень украинского политикума. Если Порошенко и в дальнейшем планирует сохранять конфронтационный курс по отношению к России, он вполне может попытаться обезвредить или изгнать Медведчука из страны.
24.03.2018
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Новости
26.03.2018 03:30 Мск (05:30 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
В США "распечатают" программу нейронного оружия
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(2004) |

Первый заместитель главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майк Гриффин считает, что в следующие десятилетия одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.
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"Направленная энергия — это больше чем просто большие лазеры. Это важно. Мощные микроволновые воздействия могут привести к уничтожению электроники. То же самое с системами пучков нейтральных частиц", - сказал Гриффин.

По его словам, в 90-х годах США рассматривали нейтронное оружие "для использования в космических противоракетных системах". Как отмечает Гриффин, такое оружие может быть "полезным в самых разных средах", а его использование "не оставляет никаких доказательств на то, кто или даже что нанесло ущерб", сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, США не располагают средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия, признали в Пентагоне.

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26.03.2018 03:30 Мск | Денис Линов
05:30 Екб


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В США "распечатают" программу нейронного оружия
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