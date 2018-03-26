Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии

Родственники пострадавших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово встретились с властями.

На опубликованном в интернете видео видно, как женщины упрекают пришедших чиновников в бездействии. "Люди висели из окон, стекла повыбили, висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал, на руках выползал, страшно было видеть! И упал — все его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали! Понимаете?" — сказала одна из местных жительниц.

Интернет-пользователи потребовали извинений от владельца торгового центра, а от мэра и руководителя регионального управления МЧС — отставки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пропавшими без вести числятся 48 человек, среди них - 18 детей. Тела 37 человек уже найдены.



Всего в разборе завалов и тушении пожара участвуют 660 сотрудников МЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следователи задержали генерального директора торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. В настоящее время ее допрашивают.