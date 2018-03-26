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23.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Дело Савченко": как киевские аферисты "развели" свою героиню, и кто следующий? На первых порах можно было поверить в то, что Савченко тайно пиарят, чтобы сделать потенциальным кандидатом второго тура под Порошенко на грядущих выборах президента, но теперь все зашло уже слишком далеко. Очевидной следующей жертвой провокации сейчас выглядел бы Виктор Медведчук, который явно нервирует своим присутствием на Украине Петра Порошенко. Некогда всемогущий глава кучмовской президентской администрации знает многое и способен в определенной ситуации морально воздействовать на средний уровень украинского политикума. Если Порошенко и в дальнейшем планирует сохранять конфронтационный курс по отношению к России, он вполне может попытаться обезвредить или изгнать Медведчука из страны.
24.03.2018
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Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии
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торговый центр &quot;Зимняя вишня&quot; (2018) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Родственники пострадавших и пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово встретились с властями.
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На опубликованном в интернете видео видно, как женщины упрекают пришедших чиновников в бездействии. "Люди висели из окон, стекла повыбили, висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал, на руках выползал, страшно было видеть! И упал — все его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали! Понимаете?" — сказала одна из местных жительниц.

Интернет-пользователи потребовали извинений от владельца торгового центра, а от мэра и руководителя регионального управления МЧС — отставки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пропавшими без вести числятся 48 человек, среди них - 18 детей. Тела 37 человек уже найдены.

Всего в разборе завалов и тушении пожара участвуют 660 сотрудников МЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следователи задержали генерального директора торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. В настоящее время ее допрашивают.

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26.03.2018 03:27 Мск | Денис Линов
05:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 02:26 Мск
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Ранее 26.03.2018 00:47 Мск
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Ранее 25.03.2018 20:45 Мск
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Ранее 25.03.2018 20:07 Мск
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Ранее 25.03.2018 17:57 Мск
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Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии
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