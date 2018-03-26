Для армии США выпустили пособие-комикс, в котором силы НАТО проигрывают России

Киберинститут Военной академии США опубликовал пособие в виде комикса, в котором силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией.

Иллюстрированные пособия созданы для американских военных, с целью побудить их задуматься о конфликтах будущего и о том, как именно должна проводиться подготовка к подобным войнам.

Согласно сюжету комикса, в 2027 году Молдавия и Румыния решают объединиться и тем самым пересекают красную линию России. Напряженность ситуации обостряется тем, что в это время НАТО и Москва проводят учения по разные стороны российской границы. В какой-то момент отдельные войска отклоняются от заранее намеченного плана действий, в бой вступают роботы и начинается полномасштабный конфликт.

Битва происходит стремительно, поскольку Россия обладает возможностями ведения высокотехнологичной войны. Москва начинает кибератаку, которая поражает беспилотные вооружения противника, а затем атакует танки НАТО. После этого российские войска захватывают американское консульство в одном из побежденных городов.

Пособие предназначено как для рядовых, так и для молодых офицеров, сообщает РИА "Новости".