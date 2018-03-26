Задержана гендиректор горящего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"

Следователи задержали в Кемерово генерального директора торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок, где в воскресенье произошел крупный пожар.

Как сообщает Telegram-канал 112, "она задержана в порядке 91 статьи". По данным Telegram-канал Mash, Следственный комитет допрашивает Судденок. В ближайшее время будет принято решение о ее задержании. Женщина была доставлена на допрос из дома.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по предварительным данным, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел из-за дефекта электросетей.

Напомним, пожар в торговом центре начался 25 марта днем - люди, пытаясь выбраться наружу, выпрыгивали из окон и травмировались, ударяясь о карнизы. По факту пожара возбуждено уголовное дело, уже найден собственник ТЦ, с ним работают следователи. По официальным данным в пожаре погибли 5 человек, еще 32 пострадали - 30 из них находятся в больнице.