Захарова анонсировала "сюрприз" всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Великобритания в "деле Скрипаля" применяет приемы черного пиара, а сами действия Лондона являются "колоссальной провокацией и авантюрой".

Об этом Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1". "Они не могут отстоять свои тезисы, <…> они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра", — заявила дипломат.

По словам Захаровой, информационная кампания против Москвы плохо проработана. Так, по ее словам, на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага. "У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — отметила Захарова, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок" имеет американские корни.