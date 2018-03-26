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23.03.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Дело Савченко": как киевские аферисты "развели" свою героиню, и кто следующий? На первых порах можно было поверить в то, что Савченко тайно пиарят, чтобы сделать потенциальным кандидатом второго тура под Порошенко на грядущих выборах президента, но теперь все зашло уже слишком далеко. Очевидной следующей жертвой провокации сейчас выглядел бы Виктор Медведчук, который явно нервирует своим присутствием на Украине Петра Порошенко. Некогда всемогущий глава кучмовской президентской администрации знает многое и способен в определенной ситуации морально воздействовать на средний уровень украинского политикума. Если Порошенко и в дальнейшем планирует сохранять конфронтационный курс по отношению к России, он вполне может попытаться обезвредить или изгнать Медведчука из страны.
24.03.2018
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26.03.2018 01:30 Мск (03:30 Екб)
политика | В России | За рубежом
Захарова анонсировала "сюрприз" всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2017) | Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Великобритания в "деле Скрипаля" применяет приемы черного пиара, а сами действия Лондона являются "колоссальной провокацией и авантюрой".
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Об этом Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1". "Они не могут отстоять свои тезисы, <…> они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра", — заявила дипломат.

По словам Захаровой, информационная кампания против Москвы плохо проработана. Так, по ее словам, на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага. "У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — отметила Захарова, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок" имеет американские корни.

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26.03.2018 01:30 Мск | Денис Линов
03:30 Екб


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Захарова анонсировала "сюрприз" всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага
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