В Турции испытали баллистические ракеты собственного производства

Военные Турции на полигоне в Синопе испытали баллистические ракеты собственной разработки.

Испытания были признаны успешными. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

В ходе тестов были запущены два типа ракет: ракета малого и среднего радиуса действия GÖKDOĞAN и ракета BOZDOĞAN, которая способна поражать цели на большем расстоянии. В текущем году состоится запуск с земли по движущимся целям и запуск с самолета. Как ожидается, разработка ракет закончится в 2020 году.

Ракеты впервые показали на Международной выставке продукции оборонной промышленности в Стамбуле в 2017 году, сообщает РБК.