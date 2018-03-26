При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла родственница главы Кузбасса

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибла родственница губернатора Кемеровской области.

Как сообщил РИА "Новости" представитель администрации региона, одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева. При этом степень родства девочки с главой Кузбасса не уточняется.

По последним данным, в результате происшествия погибли 37 человек. Власти заявляют о 69 пропавших без вести.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел из-за дефекта электросетей.

Напомним, пожар в торговом центре начался 25 марта днем - люди, пытаясь выбраться наружу, выпрыгивали из окон и травмировались, ударяясь о карнизы. По факту пожара возбуждено уголовное дело, уже найден собственник ТЦ, с ним работают следователи. По официальным данным в пожаре погибли 5 человек, еще 32 пострадали - 30 из них находятся в больнице.