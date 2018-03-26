Названа причина пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

По предварительным данным, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел из-за дефекта электросетей.

По словам источника "Интерфакса", наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

По словам источника РБК в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона. Эту информацию подтвердил еще один источник, знакомый с материалами расследования.

Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, заявил, что пожар начался по вине подростков, которые играли с зажигалкой. "Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох", - отметил чиновник.

Как ранее сообщало Накануне, глава МЧС Владимир Пучков объявил о введении на территории Кемеровской области режима чрезвычайной ситуации.