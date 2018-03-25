В Кемеровской области объявлен режим ЧС из-за пожара в торговом центре: более 40 человек считаются пропавшими без вести

Глава МЧС Владимир Пучков объявил о введении на территории Кемеровской области режима чрезвычайной ситуации из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", до сих пор огонь не удается потушить, в Кемерово уже наступила ночь.

Пучков также добавил, что существует риск взрывов - недавно в ТЦ уже обрушились перекрытия.

В социальных сетях жители Кемерово публикуют фотографии своих родственников, которые в момент пожара могли находиться в "Зимней вишне" и которые до сих пор не вернулись домой - по сообщению сообщества Mash, пропавшими без вести на данный момент значатся 35 человек, в соцсетях пишут о 40 и более граждан, которые в данный момент могут находиться под завалами.

Как ранее сообщало Накануне.RU со ссылкой на видеотрансляцию Life.ru в соцсети "Вконтакте", жители Кемерово в комментариях к видео пишут о десятках погибших людей, тела которых сейчас находятся в ТЦ и которые специально не выносят на улицу, чтобы не началась паника у очевидцев, которые находятся за лентой оцепления. Пожар в торговом центре начался 25 марта днем - люди, пытаясь выбраться наружу, выпрыгивали из окон и травмировались, ударяясь о карнизы. По факту пожара возбуждено уголовное дело, уже найден собственник ТЦ, с ним работают следователи. По официальным данным в пожаре погибли 5 человек, еще 32 пострадали - 30 из них находятся в больнице.