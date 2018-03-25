У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа "Новичок"

В Министерстве обороны РФ заявили - у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок" имеет американские корни, пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника лаборатории химико-аналитического контроля научного центра российского военного ведомства Игоря Рыбальченко.

По словам Рыбальченко, в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием".

"Судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - сказал Рыбальченко.

Также в Минобороны РФ есть соответствующие документы, подтверждающие такие заявления.



