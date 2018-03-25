Совет Федерации заявил о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа

В Совете Федерации РФ заявили о том, что за рубежом пытались вмешаться в выборный процесс в России в марте этого года, когда россияне выбирали президента, об этом заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, пишет РИА "Новости".

Отмечается, что за рубежом очень активно призывали бойкотировать выборы президента России, были и атаки на информационные ресурсы, Климов говорит о нескольких тысячах фактов.

3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги кампании. На встрече также проанализируют попытки вмешательства в российские избирательные процессы.