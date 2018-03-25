Совет Федерации заявил о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа

В Совете Федерации РФ заявили о том, что за рубежом пытались вмешаться в выборный процесс в России в марте этого года, когда россияне выбирали президента, об этом заявил глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, пишет РИА "Новости".
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Отмечается, что за рубежом очень активно призывали бойкотировать выборы президента России, были и атаки на информационные ресурсы, Климов говорит о нескольких тысячах фактов.
3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги кампании. На встрече также проанализируют попытки вмешательства в российские избирательные процессы.