Следователи в Кемерово ищут очевидцев пожара в торговом центре "Зимняя вишня"

Следователи уточнили официальную информацию по погибшим в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово - по последним данным, погибли три женщины, один ребенок и один мужчина, а не четверо и трое детей, как сообщалось ранее.

В данный момент координируется работа Следственного комитета и других оперативных служб на месте происшествия, за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано, сообщили Накануне.RU в СКР.



"Следствие обращается ко всем пострадавшим и очевидцам происшествия, которые обладают информацией о пожаре, с просьбой связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области по телефону +7-909-517-00-98", - добавили в СК.

Чуть более часа назад в торговом центре обрушились перекрытия, пожарные продолжают бороться с огнем, также спасатели продолжат искать возможных погибших под завалами - там могут находиться также и живые люди, однако это маловероятно.

Ранее Накануне.RU со ссылкой на видеотрансляцию Life.ru в соцсети "Вконтакте" сообщало, что жители Кемерово в комментариях к видео пишут о десятках погибших людей, тела которых сейчас находятся в ТЦ и которые специально не выносят на улицу, чтобы не началась паника у очевидцев, которые находятся за лентой оцепления. Пожар в торговом центре начался 25 марта днем - люди, пытаясь выбраться наружу, выпрыгивали из окон и травмировались, ударяясь о карнизы. По факту пожара возбуждено уголовное дело, уже найден собственник ТЦ, с ним работают следователи.