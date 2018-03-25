"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают данные о десятки погибших при пожаре в ТЦ

Жители Кемерово во время трансляции Life.ru в соцсети "Вконтакте" сообщают, что при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли десятки людей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Их тела просто не выносят, чтоб у окружающих паники не было. Сейчас все потушат и начнут выносить", - говорит Эмилия Ганченко.

"Погибли 86 человек. Есть записанные переговоры пожарных между собой. 86 погибших", - пишет Сергей Антонов.

Еще не менее 10 человек во время трансляции прямого эфира сообщили о большом количестве погибших - среди комментирующих есть и работники ТЦ, которые сейчас находятся на месте ЧП.

Власти Кемерово и оперативные службы официально ранее сообщили лишь о 4 погибших и 26 пострадавших, речи о десятках погибших не идет. Несколько минут назад стало известно, что официально число погибших возросло до 5 человек, а пострадавших - до 32. По утверждению жителей города, местные и федеральные СМИ врут.

В данный момент оцепление не снято, на месте находятся все оперативные службы города. Сотрудники СК допрашивают арендаторов и собственников горящего торгового центра.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта, люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон.