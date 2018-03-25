Украинские диверсанты подорвались на минах при попытке проникнуть в ДНР

Украинская разведгруппа численность до 15 человек попыталась проникнуть ночью на территорию ДНР, но подорвалась на минном поле. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Около 2 часов ночи в районе населенного пункта Пески нашими наблюдателями была обнаружена группа вооруженных разведчиков ВСУ численностью до 15 человек, которая направлялась в сторону наших позиций. Мы продолжили наблюдение без открытия огня. Однако в ходе движения противник вышел на минное поле", - сказал Басурин.

По его словам, на минах подорвались по меньшей мере 5 человек - двое погибли, трое ранены. Остальные были вынуждены отступить. Их отход прикрывался огнем из танка и минометов.

Басурин назвал эти действия безрассудными, так как украинское командование хорошо осведомлено о минных полях в данной зоне. Он предположил, что диверсанты находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подрывы на собственных минах Басурин ранее внес в число главных причин больших небоевых потерь в ВСУ.